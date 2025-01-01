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الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة

الخميس 15 مايو 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.  

وتؤثر على البلاد يوم غد الجمعة كتلة هوائية حارة وجافة؛ لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.  

السبت: يتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11-12 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.  

ويستمر تأثر البلاد بالكتلة هوائية حارة وجافة، يوم الأحد المقبل، لذا يستمر الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.  

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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