تصعيد دموي خطير في قطاع غزة ..عشرات الشهداء بقصف منازل وخيام وإخلاء مشافي

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٥٩ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وادّت الغارات الاسرائيلية إلى استشهاد ٤٣ مواطن منذ فجر اليوم في حين اجبرت الغارات والتهديدات على وقف عمل المشفى الأوروبي بخان يونس وإخلاء حزئي لمشفى الشفاء.

جنوب قطاع غزة

واستهدفت طائرات الاحتلال تسعة منازل وخيام في خان يونس ما اسفر عن استشهاد ثلاثين مواطن واصابة اكثر من مئة .

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل بالقرب من كراج رفح يعود لعائلة اللحام ومنزل في شارع أبو خاطر بالقرب من الجامعة الإسلامية شرقي خانيونس إضافة إلى قصف منزل يعود لعائلة الزيتاني بالقرب من منجرة النجار مدخل مدينة حمد شمالي مدينة خانيونس.

واستهدف الاحتلال غرفة الأمن في جولدن مول بالقرب من دوار بني سهيلا شرقي خانيونس ومنزل لعائلة البيوك وسط خان يونس ومنزل لعائلة كوارع في اسكان الأوروبي شرق خانيونس

كما قصف مجموعة من عائلة العمور في بلدة الفخاري ومنزل لعائلة أبو طعيمة قرب مدرسة عسقلان في بلدة عبسان الكبيرة.

وعادت طائرات الاحتلال لاستهداف محيط المشفى الأوروبي للمرة الثالثة خلال ٢٤ ساعة ما ادى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل بعد ان منعت جرافة فلسطينية من فتح الطريق اليه.

غزة والشمال

وارتقى سبعة شهداء في القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة شهاب في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان اربعة شهداء ارتقوا ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة داخل مركز إيواء في محيط مدارس "أونروا" بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف شقة سكنية بشارع الوحدة بمدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين في هجمات متفرقة على شرق مدينة غزة.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لمدارس وتجمعات نازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة النباهين في دير البلح وسط قطاع غزة

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٢٠ شهيد منهم شهيد انتشال و ١٢٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٩٢٨ شهيد و ١١٩٨٤٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٧٩٩ شهيد ٧٨٠٥ اصابة).