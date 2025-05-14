تضم عشرات الألاف النازحين.. جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء فوري في مدينة غزة

غزة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء فوري لعدد من مراكز الإيواء بمنطقة حي الرمال الجنوبي في مدينة غزة تمهيدا لقصفها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "إلى سكان قطاع غزة الموجودين في البلوكات: 633, 706, 785, 786, 787 في منطقة حي الرمال الجنوبي".

وأضاف أنه "️نظرًا لقيام حماس الارهابية باستغلال المناطق المدنية لأنشطة إرهابية مثلما يتضح في الصورة المرفقة سيهاجم جيش الدفاع في المنطقة بقوة شديدة".

وتابع "من أجل سلامتكم عليكم اخلاء المنطقة، وتتحمل المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن معاناة ونزوح السكان، من أجل سلامتكم اخلوا المنطقة فورًا".

وأفادت مصادر صحفية بأن المنطقة التي أمر الاحتلال بإخلاء مبان فيها تقع في عمق مدينة غزة وتضم عشرات الآلاف من النازحين.



