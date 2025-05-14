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كاميرات المراقبة تظهر لحظة استهداف المدنيين في محيط المستشفى الأوروبي بغزة (فيديو)

الأربعاء 14 مايو 2025 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرات المراقبة تظهر لحظة استهداف المدنيين في محيط المستشفى الأوروبي بغزة (فيديو)



أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لحظة استهداف غارة إسرائيلية المدنيين الذين كانوا يتواجدون في المكان.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المستشفى ومحيطه، قيل إن هدفها قائد حركة حماس في القطاع محمد السنوار.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت" العبرية، أن طائرات الاحتلال أسقطت نحو 40 قنبلة خارقة للتحصينات على مستشفى الأوروبي ومحيطه في خانيونس، ويصل وزنها الإجمالي إلى نحو طن.

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