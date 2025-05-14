  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغظ على إسرائيل

الأربعاء 14 مايو 2025 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغظ على إسرائيل



باريس/سما/

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بتشديد الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.


ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة "مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي" تظل سؤالا مطروحا على الأوروبيين.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة أجراها مع محطة "تي إف 1" حيث ناقش قضايا خارجية وداخلية.

واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال الرئيس الفرنسي ردا على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث، لذلك فإنه نعم، سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا".

ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فرق حقيقي على أرض الواقع "وذلك من خلال وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل".

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى اتباع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك "غير مقبول" و "مخز" بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة.

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف : هكذا تم التخطيط لعملية اغتيال القائد محمد السنوار !!

إعلام إسرائيلي: الجيش نفذ عملية اغتيال استهدفت محمد السنوار

هل اغتال الاحتلال محمد السنوار في خانيونس؟

محاولة استهداف محمد السنوار: هجوم بعشرات القذائف يحاكي أسلوب اغتيال نصر الله

غزة : 65 شهيداً في مجازر اسرائيلية منذ الفجر

نتنياهو يعترف بتدمير المنازل في غزة عمدا

القناة (12): عميل للشاباك اعترف بأنه كذب وضلّل إسرائيل قبل ساعات من هجوم حماس

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-14_15-20-18

أزمة دبلوماسية متصاعدة.. نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون

Haniyeh-waves-gaza-2006-730x438

وثائق تكشف عن دعم أوروبي للموساد لملاحقة منفذي عملية ميونيخ وتثير أسئلة عن حرب غزة اليوم

682486414c59b751d409e2bb

ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"

IMG_9774

ترامب لأمير قطر: انت رجل سلام وأود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك

صفقة غزة : نتنياهو يجري سلسلة طويلة من المحادثات مع ويتكوف وسيدخل مناقشة أمنية سرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية