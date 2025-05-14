ترامب: الشرع قال نعم عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"

واشنطن/سما/

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع وقال إنه رد بالإيجاب على طرح الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" كما وصفه بـ"الرائع والشاب الجذاب وقوي البنية".



وجاءت تصريحات ترامب وهو على متن الطائرة متوجها إلى قطر بعد مغادرته السعودية وعقد هناك اجتماع مع الشرع وسط اهتمام الأوساط الدولية والإقليمية وفي الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.



وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن لقاءه مع الشرع سار على ما يرام، مشيرا إلى أنه شخص رائع، وشاب جذاب وقوي البنية وله ماض قوي.

وأضاف ترامب أن الشرع لديه "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا.

وألمح ترامب إلى أن سوريا ستنضم في نهاية المطاف إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهي إحدى التوجيهات الرئيسية التي طرحها الرئيس خلال لقائهما. وقال ترامب إن الشرع أجاب بنعم عندما سُئل عن الانضمام إلى الاتفاقية في نهاية المطاف.

واستدرك قائلا: "أعتقد أن عليهم تصحيح أوضاعهم" أولا.