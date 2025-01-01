ترامب لأمير قطر: انت رجل سلام وأود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك

الدوحة / سما /

استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الديوان الأميري بالدوحة، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية بحضور كبار المسؤولين القطريين.

وخلال اللقاء، أعرب أمير قطر عن أمله في تحقيق السلام الدائم في المنطقة، قائلاً: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة". وأضاف: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة، ونحن ندعم هذا التوجه".

وأكد أمير قطر على أهمية التعاون المشترك في إحلال السلام، مشيرًا إلى أن "بإمكاننا مواصلة العمل معًا لإحلال السلام في منطقتنا أو في مناطق أخرى مثل السلام بين روسيا وأوكرانيا".

من جانبه، ترامب لأمير قطر: "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معًا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم".

وأضاف ترامب: "أنتم تساعدوننا في إحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا، وسنرى تطورًا في هذا الملف".

كما عبر ترامب عن تقديره لأمير قطر قائلاً: "أود أن أشكرك على كل شيء، وعلى صداقتك وقيادتك، والعمل الذي تقوم به رائع".

وفي ختام اللقاء، أشار أمير قطر إلى أن الجانبين متحمسون للغاية لمواصلة المباحثات التي ستشمل قضايا السلام في المنطقة، بالإضافة إلى قضايا الاستثمار والطاقة، والتي تعد من أولويات التعاون بين البلدين.

من جهته، ترامب على أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وقطر، وأعرب عن التزام بلاده بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.