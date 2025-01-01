الرياض : اتفقنا مع ترامب على ضرورة وقف الحرب

الرياض / وكالات/

علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "إن التعاون مع الولايات المتحدة سيساهم في توفير إمدادات طاقة مستدامة. وستساعدنا شراكتنا الأمنية مع الولايات المتحدة على مواجهة التحديات القائمة".

وقال "اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح كافة الأسرى".

وقال: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. وبدون وقف إطلاق النار في غزة، سيكون من الصعب تقديم المساعدات إلى القطاع".

وأضاف أن "اللقاء بين ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان والرئيس ترامب والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي أردوغان كان جيدا".