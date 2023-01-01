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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,928 والإصابات إلى 119,846 منذ بدء العدوان

الأربعاء 14 مايو 2025 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,928 والإصابات إلى 119,846 منذ بدء العدوان



غزة / سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,928 شهيدا، و119,846 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,799 شهيدا، و7,805 مصابين، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 شهيدا، و125 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت المصادر الطبية، إلى أنه وصل إلى المستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وعشرات الإصابات، نتيجة مجازر الاحتلال واستهدافاته بحق المواطنين في قطاع غزة.

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