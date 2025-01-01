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صفقة غزة : نتنياهو يجري سلسلة طويلة من المحادثات مع ويتكوف وسيدخل مناقشة أمنية سرية

الأربعاء 14 مايو 2025 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة غزة : نتنياهو يجري سلسلة طويلة من المحادثات مع ويتكوف وسيدخل مناقشة أمنية سرية



القدس المحتلة / سما/

 يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم جلسة أمنية في الكرياه الساعة 4:30 مساء، بعد أن أعلن مكتبه أنه أنهى سلسلة من المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومع فريق التفاوض بشأن قضية الأسرى والمفقودين.

وأجرى نتنياهو اليوم الأربعاء سلسلة من المحادثات المطولة مع ستيف ويتكوف، ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو اليوم جلسة محدودة لمناقشة القضايا الأمنية.

ومن المتوقع أن يجري الوفد الإسرائيلي الذي سافر إلى الدوحة اليوم بعد إطلاق سراح عيدان محادثات مع ويتكوف وبوهلر.

وتتمثل المهمة الموكلة للوفد الإسرائيلي بحسب القناة 12 الإسرائيلية مناقشة "مخطط ويتكوف" الذي يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والدخول في مفاوضات أوسع.

وبحسب القناة فإن تل ابيب تصر أنه في أي تسوية دائمة فإنها لن تتنازل عن مطلب نزع السلاح من القطاع ونفي قادة حماس خارج القطاع.

ويريد الأميركيون رؤية اتفاق، لكن في الوقت الحالي يبدو أن ترامب لا ينوي الضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الهجومية في قطاع غزة.

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