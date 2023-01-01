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الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤولا كبيرًا في “حزب الله” بغارة استهدفت سيارته في بلدة “قعقعية الجسر”

الأربعاء 14 مايو 2025 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤولا كبيرًا في “حزب الله” بغارة استهدفت سيارته في بلدة “قعقعية الجسر”



بيروت /سما/

استشهد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شخصا جراء غارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة ببلدة قعقعية الجسر بقضاء النبطية جنوبي لبنان، ادعت تل أبيب أنه “مسؤول كبير بحزب الله”.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا استشهد في الغارة، فيما لم تحدد هويته رسميا حتى اللحظة، ولم يصدر أي تعليق من حزب الله أو من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.
ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن مصدر أمني لم تسمه أن إسرائيل “قتلت ناشطا من حزب الله في لبنان”، حسب ادعائها.
وأضافت أن السيارة المستهدفة كانت تبعد نحو 25 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.

 

وفيما يتعلق بالحادثة، أفادت الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطائرة المسيرة استهدفت مركبة قرب قعقعية الجسر.
وبالتزامن، سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية نتيجة عطل فني في بلدة شبعا الحدودية، ما أدى إلى انفجارها داخل أحد المنازل، دون وقوع إصابات بشرية، وفق ما أكده المصدر الرسمي.
وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

 

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 200 شهيد و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

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