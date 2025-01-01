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الاحتلال يعاود قصف موقع اغتيال قائد القسام محمد السنوار ..

الأربعاء 14 مايو 2025 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعاود قصف موقع اغتيال قائد القسام محمد السنوار ..



القدس المحتلة/سما/

أفتدت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 60 شخصا في غارات شنتها قوات الاحتلال على القطاع منذ الليلة الماضية.

وفي صباح اليوم عادت طائرات الاحتلال وهاجمت مكان محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد السنوار ، أمس، بالقرب من المستشفى الأوروبي في خانيونس، بهدف منع المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن معظم الهجمات في غزة وقعت في شمال قطاع غزة، بما في ذلك في مخيم جباليا للاجئين في أعقاب إطلاق ثلاثة صواريخ على عسقلان والمنطقة المحيطة بها.

وهاجم جيش الاحتلال ايضا المستشفى الأوروبي في خان يونس. وتم استهداف جرافة ومجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يبحثون عن جثث في الموقع الذي قيل إنه تم اغتيال السنوار فيه .

في هذه الأثناء، لا تزال المخابرات الإسرائيلية تجمع التفاصيل والمعلومات في محاولة للتأكد من اغتيال محمد السنوار، وتحاول التحقق من هوية من كان في مكان الهجوم. بحسب صحيفة يديعوت احرنوت. وأوضحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هذا التحقيق قد يستغرق بعض الوقت.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما زالت تتحفظ على تأكيد مقتل السنوار بشكل نهائي، مشيرة إلى أن التحقق من نتائج العملية قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع، نظرا لتنفيذ الهجوم في منشأة تحت الأرض.

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