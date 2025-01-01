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بلدية إيكسل البلجيكية تحتفل بمرور 20 عاما على التوأمة مع بلدية الزبابدة

الأربعاء 14 مايو 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية إيكسل البلجيكية تحتفل بمرور 20 عاما على التوأمة مع بلدية الزبابدة



بروكسل/ وكالات /

 نظمت بلدية إيكسل البلجيكية، اليوم الثلاثاء، فعالية لمناسبة مرور 20 عاما على علاقة الصداقة والتوأمة مع بلدية الزبابدة، وتخليدا لذكرى سفير فلسطين الأسبق الشهيد نعيم خضر، الذي اغتاله الاحتلال في منطقة إيكسل.

وشارك في الفعالية، سفيرة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، أمل جادو، ورئيس بلدية الزبابدة غسان دعيبس وأعضاء من المجلس البلدي.

وشكرت جادو بدلية إيكسل، على هذه الدعوة، وعلى التعاطف الكبير والتضامن الذي تظهره بلجيكا وشعبها مع القضية الفلسطينية، وعلى التزامهم الثابت بمبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة والسلام، خاصةً في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ومذابح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما شكرت بلجيكا على وقوفها الى جانب العدالة ومناداتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدةً أهمية ترجمة القرارات إلى أفعال، والمضي قدماً تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوةً بالدول الأوروبية الصديقة التي اعترفت.

وأشادت السفيرة جادو، بالعلاقة الفلسطينية- البلجيكية، والدعم والتضامن البلجيكي مع الشعب الفلسطيني على مر السنوات. كما ثمنت ما تقوم به بلدية إيكسل من دعم متواصل ومستمر لبلدية الزبابدة خلال السنوات الماضية لتنفيذ مشاريع مختلفة تخدم البلدة والمواطنين.

وعبرت عن فخرها بعلاقة التوأمة النموذجية التي تجمع البلديتين، ودعت الى تعزيز آفاق التعاون لتشمل مشاريع في قطاعات مختلفة.

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