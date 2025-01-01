القدس المحتلة / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 46 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفيين ناصر والأوروبي بقنابل "خارقة للتحصينات" وأحزمة نارية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

"أطباء العالم" و"الأونروا": إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة

الرئاسة ترحب بإعلان الرئيس الأميركي من الرياض رفع العقوبات عن سوريا

إصابات في مخيم قلنديا وخلة الضبع وعمليات هدم وتجريف في عناتا ومادما وأم صفا

بارزاني يؤكد دعمه لحل الدولتين ويشيد بنضال شعبنا

بارو: "لن يملي أحد موقفه على فرنسا" بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الدولار في أدنى مستوى أمام الشيقل منذ 18 شهرا

تصريحان صادران عن الناطق الرسمي لقوى الأمن

صفقات دفاعية واستثمار بالذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات خلال زيارة ترمب إلى السعودية

حكومة نتنياهو تعتزم سحب ميزانيات من جامعتي العبرية وتل أبيب لمصادقتهما على تنظيم وقفات بذكرى النكبة

*"الأيام":

46 شهيدا.. قصف مستشفيين بقنابل "خارقة للتحصينات" وأحزمة نارية

ماكرون: ما تقوم به حكومة نتنياهو "فــي غــزة "غــير مقـبــول" و"مخـــز"

الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة

تحذيرات عالمية: قلة الطعام تجعل أطفال القطاع أقزاما

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

إصابات جراء اعتداءات مستوطنين واقتحامات هدم مساكن ومنشآت وتجريف أراض واقتلاع أشجار

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكريـة جــديــدة إلــى طـــولكـــرم وجـنــين

ترمـب في الريـاض: شراكـة اقتصـاديـة إستراتيجية وصفقات بمئات المليارات

باريس: الاعتراف بدولة فلسطين قــرار يــعــود لفرنســا أن تتخـــذه

المحكـمــة العلـيـا البريطـانيـة تنظـر في دعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل

*"القدس":

عشرات الشهداء والجرحى بقصف المستشفى الأوروبي

البرلمان البريطاني يحيي الذكرى 77 للنكبة في سابقة هي الأولى من نوعها

دورجاريك: عدد الوجبات اليومية بغزة انخفض 70%

ترمب وبن سلمان يوقعان صفقة أسلحة ضخمة

ترمب يلتقي الشرع في الرياض اليوم