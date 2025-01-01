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الثالث خلال 24 ساعة..إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن نحو منطقة البحر الميت والقدس

الأربعاء 14 مايو 2025 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثالث خلال 24 ساعة..إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن نحو منطقة البحر الميت والقدس



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء عن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن باتجاه إسرائيل، وهو الثالث خلال يوم واحد. نُفذ الاعتراض خارج إسرائيل، بعد تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل البلاد، لا سيما في منطقة القدس المحتلة والمناطق المحيطة بها.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن سماع صافرات الإنذار في منطقة القدس المحتلة، وأكدت أنها نشرت قواتها لإجراء مسح ميداني في الأماكن المحتملة لسقوط الشظايا. كما دعت المستوطنين إلى البقاء بالقرب من المناطق الآمنة، وتجنب الاقتراب من أي أجسام مشبوهة قد تحتوي على متفجرات، والإبلاغ عنها فوراً للشرطة.

من جهته، أفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" بعدم وجود إصابات مباشرة، لكن تم تسجيل عدة حالات هلع وإصابات طفيفة حدثت أثناء توجه المستوطنين إلى المناطق المحمية.

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