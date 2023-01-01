مجزرة جديدة .. 40 شهيداً بقصف الاحتلال الاسرائيلي لمنازل المواطنين في جباليا

غزة /سما/

استشهد ما لا يقل عن 40 شهيدا في مجزرة جديدة بقصف الاحتلال لمنازل المواطنين في جباليا ، وأصيب آخرين ، فجر الاربعاء، في مجزرة إسرائيلية جديدة بقصف على منازل المواطنين في مخيم جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وافادت مصادر طبية بوصول أكثر من 40 شهيدا إلى المستشفى الاندونيسي جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في مخيم جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهد 9 مواطنين وأصيب آخرين في قصف على منزل بحي الجرن بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما وأفادت مصادر محلية بارتقاء ٤ مواطنيين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا يعود لعائلة "سويلم" بالقرب من مسجد الفرقان في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا في شمال القطاع.

وأشارت إلى فقدان عدد من المواطنين في القصف الذي استهدف منزل عائلة سويلم.

كما وأصيب عدد من المواطنيين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا بشارع مسعود في جباليا البلد شمال غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، إلى 52 ألفًا و908 شهيدًا، بالإضافة لـ 119 ألفًا و721 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وغالبيتهم أطفال ونساء.

في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في 18 آذار/ مارس الماضي، 2780 شهيدًا، بالإضافة لـ 7680 إصابات.