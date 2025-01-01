أسرى سابقون بغزة وعائلاتهم يتوجهون للدوحة للقاء ترامب

غزة/سما/

أفاد مصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مجموعة صغيرة تضم أسرى سابقين وأفراداً من عائلات الأسرى في قطاع غزة، من بينهم أمريكيون وإسرائيليون، سيتوجهون، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المتوقع أن يلتقوا مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، الأربعاء.



وأوضح المصدر أن هناك احتمالاً بلقاء هذه المجموعة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور قطر ضمن جولته الحالية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التفاصيل النهائية للقاء لا تزال قيد الترتيب.



وفي السياق ذاته، عبّر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بوجود فرصة "حقيقية" لتحقيق تقدم في محادثات ملف الأسرى خلال اللقاءات المرتقبة في الدوحة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".



وكان ويتكوف والمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، قد التقيا عائلات عدد من الأسرى في تل أبيب، الثلاثاء، في اجتماع استمر ساعتين، أكدا خلاله التزامهما الشخصي بالعمل على إطلاق سراح الأسرى الـ58 المتبقين في غزة.



وأشار ويتكوف إلى تفضيله التوصل إلى حل دبلوماسي لإعادة الأسرى٬ موضحاً أن معظم من أُفرج عنهم حتى الآن تم إطلاق سراحهم عبر وسائل دبلوماسية. وأضاف المنتدى في بيانه: "أبلغ ويتكوف العائلات أنه لو لم يكن يعتقد بوجود فرصة حقيقية للتقدم، لما قرر هو وبوهلر التوجه إلى الدوحة".





وفي إطار المساعي ذاتها، وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فريقه التفاوضي بالتوجه إلى الدوحة الثلاثاء، للتباحث بشأن خطة أمريكية قدمها ويتكوف، تنص على إطلاق سراح نصف عدد الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، دون أن يشمل ذلك إنهاء الحرب بشكل نهائي.

وأكد نتنياهو في تصريحات لجنود احتياط مصابين، أن الحرب ستستمر حتى تحقيق أهدافها، رغم إمكانية حدوث وقف مؤقت للقتال.



وأمس الاثنين٬ أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي – الأمريكي عيدان ألكسندر، وتسليمه للصليب الأحمر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية، في بادرة وُصفت بالإيجابية ضمن جهود وقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة.



وأكدت حركة "حماس" استعدادها للدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى ووقف العدوان وإعادة إعمار القطاع، داعية إدارة الرئيس ترامب إلى مواصلة جهودها من أجل إنهاء ما وصفته بـ"الحرب الوحشية" التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي على المدنيين في غزة.