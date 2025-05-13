عيدان ألكسندر يتحدث مع ترامب

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الرهينة المُفرج عنه إيدان ألكسندر تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء وجوده في مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب.

وقد تم إطلاق سراح ألكسندر من قبل حركة "حماس" يوم أمس الاثنين، بعد 584 يوما من الأسر، وذلك ضمن صفقة تبادل رهائن تم التوصل إليها بوساطة ترامب.

وكتب ويتكوف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد كان من دواعي شرفي أن ألتقي عيدان ألكسندر اليوم وأرحب به في وطنه. فبعد شهور من الأسر، أصبح العالم يستلهم من شجاعته وصلابته".

وأضاف: "إن عودته تمنح الأمل للكثيرين. كما أتيحت لنا الفرصة للتحدث مع الرئيس الأمريكي الذي جعلت قيادته هذا الإنجاز ممكنا"، مضيفا: "نظل ملتزمين بإعادة كل رهينة إلى وطنه".

ومن المقرر أن يقوم ويتكوف، إلى جانب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن والمفقودين، آدم بوهلر، بزيارة إلى "ساحة الرهائن" للقاء ذوي عدد من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس" في غزة، رغم أن بعضهم قتل أثناء فترة احتجازه.