  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه عناصر بارزين في "حماس"

الثلاثاء 13 مايو 2025 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه عناصر بارزين في "حماس"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه ضربة دقيقة استهدفت عناصر بارزين في حركة "حماس" "كانوا يعملون في مركز قيادة وسيطرة داخل مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب غزة".


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء "قبل فترة وجيزة، شن جيش الدفاع غارة جوية دقيقة على إرهابيين بارزين من "حماس" كانوا ينشطون من داخل مركز قيادة وتحكم في مستشفى "ناصر" بخان يونس".

وأضاف: "استخدم الإرهابيون هذا المركز لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، خليفة رئيس حكومة "حماس" في قطاع غزة، ورئيس مالية الحركة ومؤسساتها، إسماعيل برهوم الذي قتل في غارة جوية دقيقة في مارس الماضي، كان ينشط من داخل مستشفى "ناصر"".

وأوضح بيان الجيش أن "كبار مسؤولي حماس يواصلون استخدام المستشفى لأنشطة إرهابية من خلال استغلال المدنيين في المستشفى ومحيطه بشكل عدائي ووحشي".

وأشار إلى أنه قبل الغارة "اتخذت خطوات عديدة للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

وختم البيان "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عملياتهما ضد منظمة حماس الإرهابية لحماية المدنيين في دولة إسرائيل".

وليل الاثنين الثلاثاء اغتالت إسرائيل الصحفي حسن إصليح في غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل الجيش ألإسرائيلي، وإصليح صحفي ميداني كان يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف الجيش الإسرائيلي مبنى الاستقال والطوارئ في المجمع الطبي.

الأكثر قراءة اليوم

موقع امريكي يكشف تفاصيل القناة السرية بين حماس وأمريكا ودور الفلسطيني بحبح

إعلام إسرائيلي: الجيش نفذ عملية اغتيال استهدفت محمد السنوار

الاحتلال الاسرائيلي : المخازن في قطاع غزة ستنفد خلال اسبوع ونستعد لـ"فترة انتقالية"

"نيويورك تايمز" تكشف عن الاسباب الحقيقية لقرار ترامب وقف الحرب على اليمن ..

ترامب يصل السعودية ..

مسؤول إسرائيلي: تراجع احتمال توسيع العملية العسكرية بغزة بعد ضغوط امريكية..

معاريف : ويتكوف قدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

صورة المستشفى الأوروبي-64f4b098-f885-4a78-836f-04bc4467022a

شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على المستشفى الأوروبي ومحيطه بخان يونس (فيديو)

ترامب: الحوثيون مقاتلون أشداء

photo_2025-05-13_18-01-35

إصابة عدة إسرائيليين بعد هرولتهم للاختباء إثر إطلاق الصاروخ من اليمن

ترامب: الطريقة التي يجري التعامل بها مع سكان غزة لا مثيل لها.. شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل

photo_2025-05-13_17-35-51

إعلام إسرائيلي: الجيش نفذ عملية اغتيال استهدفت محمد السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية