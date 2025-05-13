شهيد بقصف إسرائيلي في حولا: الاحتلال يعلن استهداف عنصرين لحزب الله

استشهد شخص إثر قصف من مسيّرة إسرائيليّة، استهدف دراجة نارية ببلدة حولا جنوبيّ لبنان، اليوم الثلاثاء، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أكّدت وزارة الصحة اللبنانية.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في حولا، أدت إلى سقوط شهيد".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ "طائرة مسيّرة، نفّذت هجوما، اليوم، في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان، (استهدف) أحد عناصر حزب الله".

وأضاف أن عنصر حزب الله "تصرّف في الموقع الذي هاجمه الجيش، الأسبوع الماضي، والذي كان يستخدم لإدارة أنظمة النيران في حزب الله".

كما "هاجمت طائرة مسيرة، اليوم، عنصرًا آخر من حزب الله في منطقة حولا في جنوب لبنان"، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيليّ.



وقبل ذلك، قالت تقارير إن هناك "جريحا على الأقل، جرّاء غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة حولا"، بينما أكّدت تقارير أخرى استشهاد شخص إثر القصف.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "مسيّرة معادية، استهدفت دراجة نارية في بلدة حولا، قرب مركز الرعاية الاجتماعية".

وفي خبر عاجل آخر، ذكرت الوكالة أن "طيران العدو الاسرائيليّ، شنّ غارات وهمية على علو منخفض جدا، فوق مناطق الزهراني".



الدراجة النارية عقب استهدافها

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 199 شهيدا و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء يستند إلى بيانات رسمية.



وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.