الاحتلال يصدر أوامر هدم لـ16 منزلا في مجد الكروم

القدس المحتلة/سما/

أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أوامر هدم لـ11 منزلا في حي "ذيل المسيل" الجنوبي و5 منازل في حي بلومية الغربي في قرية مجد الكروم بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

وقال رئيس كتلة التجمع في مجلس مجد الكروم المحلي، محمد قبلاوي، لـ"عرب 48" إنه "فوجئت مجد الكروم، اليوم، بطواقم كبيرة من مؤسسة التنظيم مدعومة بقوات من الشرطة قامت في عرض استفزازي حيث سلّمت 11 عائلة في حي ذيل المسيل استداعاءات للتحقيق قبل الشروع في هدم بيوت بالحي".

وأضاف قبلاوي أن "الأمر مستغرب ومستهجن ويدل على تطوّر خطير في السياسة العدائية التي تتّبعها الدولة تجاه المواطنين العرب، حيث أن هذه البيوت قائمة ومأهولة منذ عشرات السنين، وبعضها مرخصة! وبيوت أخرى هنالك أوامر هدم بحقها مجمّدة منذ عشرات السنين".

وأكد أنه "بدورنا نستنكر هذه السياسة وهذه التصرفات، وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات من أجل مساندة العائلات، والتعامل مع القضية قضائيًا. ومن المقرر أن يعقد المجلس المحلي جلسة طارئة لبحث القضية وتحديد خطوات عملية لمعالجتها".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن عشرات أوامر هدم صدرت، في الآونة الأخيرة، لمنازل في مجد الكروم.

وحي ذيل المسيل يقع جنوب شارع 85 عكا - صفد، وعلى الرغم من أن الحي يضم منازل مشيّدة منذ عشرات الأعوام، إلا أن السلطات الإسرائيلية ترفض تسوية أوضاع المنازل وضم المنطقة إلى مسطح البناء في البلدة.

ويعاني أهالي الحي من عدم توفر ممرات مشاة للتنقل بين اتجاهي الشارع الرئيسي بسبب عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بالحي والمنازل فيه.

وذكر عدد من أهالي الحي المعزول عن مجد الكروم بفعل سياسة السلطات أنهم لم يتلقوا سوى الوعود بإقامة جسور وأنفاق تربط الحي بالبلدة، وأن شارع عكا - صفد الذي يمر من مجد الكروم يقسّم مجد الكروم إلى قسمين ويشكل خطرا على أهالي ذيل المسيل، وقد لقي عدد من أهالي القرية مصارعهم في حوادث دهس بالقرب من الحي.

وعقد مجلس الكروم المحلي جلسة طارئة، اليوم، لبحث سبل التصدي لأوامر هدم المنازل.