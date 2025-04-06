ترامب: الحوثيون مقاتلون أشداء

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين مقاتلون أشداء لكنهم وافقوا على وقف استهداف السفن الأمريكية.

وقال ترامب في كلمة له في منتدى الاستثمار في السعودية "سددنا أكثر من 1100 ضربة على الحوثيين".

وتابع " الحوثيون مقاتلون أشداء ولكنهم وافقوا على وقف استهداف السفن الأمريكية".

وأوضح "لم نكن نود ضرب الحوثيين ولكنهم كانوا يستهدفون السفن وكانوا سابقا يستهدفون السعودية"

وقال الرئيس الأمريكي "لدينا أفضل جيش في العالم ولكنني لا أحب استخدامه"، مشيرا إلى أنه يفضل "دوما السلام والشراكة والسخيفون فقط هم الذين يفكرون بطريقة مختلفة"، لكنه قال "أؤمن بالسلام عن طريق القوة".

وأكد: "لن أتردد في استخدام القوة للدفاع عن الولايات المتحدة أو حلفائنا".

يأتي ذلك غداة تصريحات للرئيس الأمريكي قال فيها أنه يصدق كلام جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مؤكدا أن الجماعة "لا تريد الاستمرار" في استهداف الجيش الأمريكي.