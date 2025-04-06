ترامب: قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي

واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض: "سوريا التي شهدت الكثير من المعاناة والموت، لديها الآن حكومة جديدة، وعلينا جميعا أن نأمل في أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على السلام".

وأضاف: "اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، وسأوجه برفع العقوبات المفروضة عليهم لإعطائهم الفرصة التي يستحقونها".

وأكد ترامب أنه اتخذ قرار رفع العقوبات عن سوريا "بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

كما أعلن ترامب عن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره السوري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.