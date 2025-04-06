البيت الأبيض ينشر أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة مباحثات رسمية بين بن سلمان وترامب

واشنطن/سما/

وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي تتضمن عدد من مذكرات التفاهم.



ونشر البيت الأبيض أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة المباحثات الرسمية بين بن سلمان وترامب، في الرياض، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، حيث جاءت كالآتي:



صفقة دفاعية قياسية بقيمة 142 مليار دولار تشمل معدات أميركية متطورة وتدريب شامل للقوات السعودية.

استثمار سعودي بـ20 مليار دولار من شركة DataVolt في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة داخل الولايات المتحدة.

استثمارات تكنولوجية مشتركة بـ80 مليار دولار من شركات كبرى مثل Google وOracle وUber وAMD في البلدين.

مشاريع بنية تحتية سعودية كبرى تنفذها شركات أمريكية مثل AECOM وParsons بقيمة 2 مليار دولار.

صادرات أمريكية تشمل توربينات غاز من GE Vernova بقيمة 14.2 مليار دولار وطائرات بوينغ 737-8 بقيمة 4.8 مليار دولار.

استثمار صحي بـ5.8 مليار دولار من Shamekh IV Solutions، يتضمن إنشاء مصنع في ولاية ميشيغان.

إطلاق 3 صناديق استثمارية بقيمة إجمالية 14 مليار دولار تركز على الطاقة، الدفاع، والرياضة داخل الولايات المتحدة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السعودية، ضمن جولته الخليجية التي وصفها بـ"التاريخية"، ورافقه عدد من رجال الأعمال البارزين بينهم إيلون ماسك.

ووقع ترامب وبن سلمان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تضمنت عدد من مذكرات التفاهم في ختام اجتماع ترأسه الجانبان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

فيما غادر ترامب قصر اليمامة مع نهاية مراسم الإعلان عن مضمون الاتفاقية الاستراتيجية، وتوجه للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.