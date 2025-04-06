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الإمارات: القبض على شخص قتل 3 نساء بسبب "أولوية المرور"

الثلاثاء 13 مايو 2025 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات: القبض على شخص قتل 3 نساء بسبب "أولوية المرور"



أبو ظبي/سما/

ألقت شرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات القبض على رجل أطلق النار على ثلاث نساء إثر خلاف مروري في أحد الممرات الضيقة بالإمارة، ما أسفر عن وفاتهن لاحقًا.


وذكرت الشرطة في بيان أنها تلقت بلاغا حول الحادث، وتحركت الفرق المختصة ووصلت إلى الموقع خلال خمس دقائق، حيث وجدت الضحايا مصابات بطلقات نارية، وتم نقلهن إلى المستشفى، لكنهن فارقن الحياة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت بعد مشادة كلامية بسبب أولوية المرور، تطورت إلى إطلاق نار من قبل الجاني باستخدام سلاح ناري.

وأكدت الشرطة أنها سيطرت على الموقف سريعًا، وألقت القبض على الجاني وصادرت السلاح المستخدم، فيما باشرت الجهات المعنية الإجراءات القانونية، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة.

ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى ضبط النفس وتجنب تجنب الانجراف وراء الخلافات اليومية، مؤكدة تطبيق القانون بحزم ضد كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع.

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