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لماذا ينصح الأطباء بتناول الكاكاو كل يوم؟

الثلاثاء 13 مايو 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا ينصح الأطباء بتناول الكاكاو كل يوم؟



وكالات/سما/

تؤكد نتائج الدراسات الجديدة أن الكاكاو ليس مجرد مشروب لذيذ، بل هو مصدر قوي للعناصر الغذائية التي تدعم صحة الدماغ والأوعية الدموية والعواطف.

وبالإضافة إلى ذلك تناول الكاكاو بصورة منتظمة يمكن أن يحسن الذاكرة، ويخفض مستوى ضغط الدم المرتفع ويحسن المزاج.

والمواد المفيدة الموجودة في الكاكاو هي البوليفينولات والمغنيسيوم، حيث تعمل البوليفينولات على تحسين الدورة الدموية في الدماغ، وحماية الخلايا العصبية من الشيخوخة، وتساعد على تحسين الوظائف الإدراكية. أما المغنيسيوم فيدعم الجهاز العصبي ويساعد على استرخاء الأوعية الدموية، ما يساعد على تطبيع مستوى ضغط الدم.

ويحتوي الكاكاو على الأنانداميد (Anandamide)- مادة تحفز إنتاج هرمونات السعادة - الدوبامين والسيروتونين، ما يساعد على تحسين المزاج ومكافحة الكآبة. أي يمكن اعتبار الكاكاو مضادا طبيعيا للاكتئاب.

وتساعد البوليفينولات الموجودة في الكاكاو على تحسين سيولة الدم، ومنع تكوين لويحات الكوليسترول وخفض مستوى ضغط الدم. ويساعد الثيوبرومين الموجود في الكاكاو على استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على الدورة الدموية الطبيعية.

وبالطبع للحصول على أقصى فائدة من الكاكاو من الأفضل اختيار مسحوق الكاكاو الطبيعي وليس مشروبات الكاكاو المحتوية على نسبة عالية من السكر ومواد مضافة. وللحصول على أقصى فائدة يكفي تناول 15-20 غراما من مسحوق الكاكاو الطبيعي في اليوم.

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