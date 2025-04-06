إذاعة إسرائيلية: الجيش بدأ هجوما على غزة بعد هدوء لساعات بسبب إطلاق الأسير أليكسندر

القدس المحتلة/سما/

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء هجوم جديد على قطاع غزة بعد هدوء مؤقت استمر لساعات بسبب إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي الجندي عيدان ألكسندر.



وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا واسعا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينها المناطق الشرقية من مدينة غزة والمناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا، وشمال مدينة رفح وجنوب مدينة خانيونس.

وأكدت المصادر استشهاد سيدة وإصابة آخرين بجروح بقصف مدفعي إسرائيلي لمبنى التربية والتعليم الذي يؤوي نازحين، في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كما أفادت باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة

ومنذ فجر الاثنين استشهد 36 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على قطاع غرة قبيل توقف الغارات بسبب تسليم الأسير ألكسندر.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 16 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما استشهدت طفلة جراء القصف الإسرائيلي لمسجد حماد الحسنات بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة قبل عدة أيام.

وتم انتشال جثامين 6 فلسطينيين من المناطق الشرقية لمدينة غزة، في حين انتشلت طواقم الاسعاف جثامين 7 فلسطينيين من منطقة قيزان النجار وحي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، و4 جثامين 4 من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.