وزيرا خارجية مصر وتركيا يجددان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين

القاهرة/سما/

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في قطاع غزة وليبيا، وجدد الجانبان تأكيد رفض بلديهما تهجير الفلسطينيين.

وأكد وزيرا خارجية مصر وتركيا رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما بحث الوزيران التطورات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية الحالية هناك واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلًا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة دون أية عوائق. وناقش الوزيران الخطوات المقبلة للجنة الوزارية العربية - الإسلامية، والتي تضم في عضويتها مصر وتركيا، مع الفاعلين الدوليين لحشد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة،.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على ترتيبات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع والذي سيُعقد فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وجدد الوزيران رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ناقشا الوزيران الأوضاع في ليبيا بعد ليلة مضطربة في العاصمة طرابلس.

وقالت الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء، إن عبد العاطي وفيدان، تحدثا هاتفيا يوم الاثنين، في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاتصال شهد تبادلا للرؤى بشأن التطورات في ليبيا، وشدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر للمؤسسات الوطنية الليبية، معربًا عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية.

وأكد الوزير المصري، أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تطورات أمنية في ظل تحركات عسكرية متبادلة بين جهاز الدعم والاستقرار المتمركز في العاصمة، وقوات تابعة للقوة الأمنية المشتركة المنطلقة من مدينة مصراتة.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس عبدالغني الككلي، واندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة بمنطقة صلاح الدين في طرابلس بين اللواء 444 وقوات جهاز الدعم والاستقرار على خلفية أمرها "غنيوة".

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فجر اليوم الثلاثاء، انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بنجاح، مؤكدة سيطرتها على كامل مقار جهاز الدعم والاستقرار. وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بأداء وزارتي الداخلية والدفاع، مثنيا على ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.

وأكد رئيس الحكومة أن ما تحقق من استعادة السيطرة الأمنية في طرابلس يمثل رسالة واضحة بأن المؤسسات النظامية للدولة قادرة على حماية الوطن وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن هذه الخطوة تُعد تحولا حاسما باتجاه إنهاء وجود المجموعات المسلحة غير النظامية.