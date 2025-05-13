نتنياهو يهدد مجدداً : الجيش الإسرائيلي سيدخل غزة قريبا بكل قوته لسحق "حماس"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيدخل غزة قريبا "بكل قوته لإكمال العملية وسحق حركة "حماس"، رافضا إنهاء الحرب.

وقال نتنياهو في تصريح اليوم الثلاثاء: "في الأيام القريبة سندخل بكل قوتنا لإكمال العملية وسحق حماس، ومن الممكن أن تقول الحركة: توقفوا نريد إطلاق سراح عشرة آخرين، لا بأس فليطلقوا سراحهم سنأخذهم وبعدها سندخل".

وأضاف "لن يكون هناك وضع نتوقف فيه عن الحرب، يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار لفترة محددة لكننا مستمرون حتى النهاية" لافتا "سنذهب باتجاه تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة".

وتطرق نتنياهو في تصريحاته عن الهجرة الطوعية من غزة، قائلا "هناك مشكلة واحدة نحتاج إلى دول تستقبلهم، هذا ما نعمل عليه حاليا".

وأردف "برأيي، أكثر من 50% من سكان غزة سيغادرون القطاع".

وكانت تسريبات من جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف بأنه يتم تدمير منازل الفلسطينيين في غزة عمدا ما يجعل عودتهم مستحيلة.

وقال نتنياهو خلال الجلسة المغلقة يوم الأحد 11 مايو: "ندمر المزيد من المنازل في غزة يوما بعد يوم، وبالتالي لن يجد الفلسطينيون مكانا يعودون إليه".

وأضاف: "النتيجة الوحيدة ستكون هجرة الغزيين خارج القطاع، لكن التحدي الأكبر هو إيجاد دول توافق على استقبالهم".

وأمس الاثنين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء هجوم جديد على قطاع غزة بعد هدوء مؤقت استمر لساعات بسبب إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي الجندي عيدان ألكسندرمن قبل "حماس".

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا واسعا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينها المناطق الشرقية من مدينة غزة والمناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا، وشمال مدينة رفح وجنوب مدينة خانيونس.