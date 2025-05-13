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مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تنعى المناضل الوطني الكبير الدكتور زكريا الآغا

الثلاثاء 13 مايو 2025 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تنعى المناضل الوطني الكبير الدكتور زكريا الآغا



رام الله/سما/

نعت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية للحركة السابق القائد الوطني الكبير زكريا الآغا، الذي وافته المنية، أمس الاثنين، بعد مسيرة نضالية وكفاحية تليدة جسّدها خلالها القائد الراحل أنموذجا في التضحية والتفاني والالتزام بالمشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد رئيسة المؤسسة انتصار الوزير أم جهاد، أن الفقيد شكل نموذجا فريدا في الالتزام الوطني، والوفاء للقضية، والعمل المؤسساتي المسؤول، وكان من أعمدة المشروع الوطني الفلسطيني، ومن القامات التي أسهمت في ترسيخ الهوية والنضال الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الآغا رحل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال الدؤوب، أفناها في ميادين الكفاح والدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مكرّسا جهده وعلمه وفكره من أجل فلسطين، وقضية اللاجئين.

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