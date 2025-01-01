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الاحتلال ينفذ عمليات هدم وتجريف في بلدة عناتا شمال شرق القدس

الثلاثاء 13 مايو 2025 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ عمليات هدم وتجريف في بلدة عناتا شمال شرق القدس



القدس المحتلة/سما/

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم وتجريف في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت برفقة عدة جرافات وآليات حي البحيرة في بلدة عناتا، وشرعت بعمليات هدم طالت غرفاً سكنية وأسواراً، إضافة إلى تجريف أشجار وأراضٍ وتقطيع خطوط شبكة الكهرباء في المنطقة.

وأوضحت، أن عمليات الهدم طالت غرفتين مؤقتتين قدمهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، كمساعدات لإيواء أصحاب منازل دمرتها قوات الاحتلال في السابق.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال خلال نيسان الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

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