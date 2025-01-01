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الاحتلال الاسرائيلي : المخازن في قطاع غزة ستنفد خلال اسبوع ونستعد لـ"فترة انتقالية"

الثلاثاء 13 مايو 2025 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي : المخازن في قطاع غزة ستنفد خلال اسبوع ونستعد لـ"فترة انتقالية"



غزة/سما/

تشير التقديرات في اسرائيل إلى أن مخازن المساعدات في قطاع غزة ستنفد نهائيا خلال الأسبوع المقبل.

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء) الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك (العاشرة مساء بتوقيت إسرائيل) جلسة خاصة لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة. 

وتزعم إسرائيل أنه لا توجد نية لإحداث حالة من المجاعة بين سكان غزة، وأن إسرائيل تراقب الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل مستمر.

في وقت سابق، صرّح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة معاريف بأن "إسرائيل تراقب الوضع الإنساني في غزة عن كثب، بهدف منع وصوله إلى حالة مجاعة.

ونظرًا لعدم اكتمال إنشاء مجمعات توزيع المساعدات في الجنوب، وسيستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تصبح الآلية جاهزة للتنفيذ، تستعد إسرائيل لما تسميه الأطراف المعنية "فترة انتقالية".

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