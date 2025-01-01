57 يوما على عودة الحرب .. شهداء بالعشرات واغتيال العقيد احمد القدرة والصحفي صليح بغزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٥٧ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

واوقفت إسرائيل القصف لعدة ساعات امتدّت ما بين الساعة ١٢ ظهر الاثنين حتى الثامنة مساء لتسهيل الإفراج عن الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان الكسندر.

وقالت مصادر طبية ان ٣٩ ارتقوا في غارات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة منذ فجر الاثنين.

جنوب قطاع غزة

واغتالت طائرات الاحتلال الصحفي حسن اصليح داخل مجمع ناصر الطبي حيث كان يعالج من آثار محاولة الاغتيال قبل عدة أسابيع.

ونعت نقابة الصحفيين والمكتب الإعلامي الحكومي وفصائل فلسطينية الصحفي اصليح الذي تعرض لحملة تحريض واسعة في الإعلام الاسرائيلي.

وارتقى العقيد أحمد القدرة (حمدون) "ابو عبد الله"رئيس جهاز المكافحة حيث كان يتواجد في نفس الغرفة داخل مشفى ناصر.

وفي خان يونس ايضا ارتقى ثلاثة شهداء واصيب اثنين باستهداف مجموعة مواطنين على بوابة سجن أصداء شمال غرب مدينة خان يونس.

والشهداء هم: بدر ياسر نبيل المعشر ، محمد مهدي شوكت العطار و يوسف انور زاهد قطوم 22 سنة.

وانتشل المسعفون سبعة شهداء من المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس ارتقوا في غارات سابقة .

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في أحياء مدينة رفح المختلفة.

غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء من عائلة واحدة (أم وأب وطفل) وصلوا إلى مستشفى الإندونيسي جرّاء قصف الاحتلال خيمة في منطقة العامودي شمالي غزة.

واستشهدت شمس سعد (العرعير) واصيب مواطنان في استهداف إسرائيلي على مبنى التربية والتعليم الذي يؤوي نازحين بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

واستشهد الشاب محمد معين الجعبري متأثرًا بإصابته في قصفٍ إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي غزة ليلتحق بشقيقيه الشهيدين زكريا ويحيى

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية للمرة الثانية شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع

واصيب اربعة مواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٣٣ شهيد منهم اربعة شهداء انتشال و ٩٤ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٨٦٢ شهيد و ١١٩٦٤٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٧٤٩ شهيد ٧٦٠٧ اصابة).