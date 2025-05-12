الشيباني: الغارات الجوية الإسرائيلية ليست أعمال دفاع عن النفس بل عدوان لجر المنطقة للمواجهة

دمشق/سما/

وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا بأنها "ليست أعمال دفاع عن النفس بل عدوان لجر المنطقة للمواجهة".



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والتركي هاكان فيدان في أنقرة، قال الشيباني إن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف البنى التحتية، وتؤدي لمقتل المدنيين السوريين، ليست أعمال دفاع عن النفس، بل عدوان لجرّ المنطقة للمواجهة"، مطالبا "بالتطبيق الكامل لاتفاقية فض الاشتباك عام 1973، وإلزام إسرائيل باحترام تعهداتها والتزاماتها، والاعتراف بسوريا".



وشدد على "أننا لن نسمح للميلشيات الخارجة عن القانون بتهديد استقرار سوريا"، مشيرا إلى "أننا نملك خبرة طويلة في محاربة داعش، الذي نعلم جيداً خطره على سوريا ودول الجوار".

وأفاد الشيباني بـ"أننا بصدد تنفيذ اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، والمماطلة بتنفيذ هذا الاتفاق سيغذي الانفصال ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية"، مؤكدا أن "سوريا لن ترجع للحرب، وسنلجأ للطرق الأمنية والسياسية".

كما طالب "بإعادة تقييم العقوبات الاقتصادية الجائرة ضدّ سوريا"، مشددا على أن "عودة السوريين لا يمكن أن تحدث دون رفع هذه العقوبات".

وأعلن الشيباني عن "اتخاذ خطوات باتجاه فتح السفارة السورية في أنقرة، وفتح قنصلية سورية جديدة في غازي عنتاب جنوب تركيا إلى جانب القنصلية السورية في اسطنبول"، مبينا أنه اتفق مع الصفدي على عقد قمة حكومية في دمشق بالفترة المقبلة.