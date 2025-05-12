هرتسوغ: لن نتخلى عن أي أسير سواء كان يحمل جواز سفر واحدا أو اثنين

القدس المحتلة/سما/

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن إسرائيل "لن تتخلى عن أي شخص سواء كان يحمل جواز سفر واحدا أو اثنين" في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر المقرر الإفراج عنه.



وفي تعليق منه على عملية الإفراج المقررة اليوم الاثنين، قال الرئيس الإسرائيلي من برلين: "هذا تذكير بأن شعب إسرائيل لا يستسلم ويناضل من أجل عودة كل ابن وابنة".

وأضاف: "لا يهم إن كان لديهم جواز سفر واحد أو اثنان، لقد تعهدت إسرائيل بضمانات متبادلة عميقة، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل بكل الطرق الممكنة لإعادة جميع المختطفين وبشكل عاجل، جميعهم أبناؤنا وبناتنا".

وفي إطار احتفال ألمانيا وإسرائيل بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في قصر بيلفيو الرئاسي في برلين بمراسم عسكرية اليوم الاثنين.

وفي إطار الاحتفال، سيعقب ذلك زيارة من شتاينماير إلى إسرائيل غدا الثلاثاء والتي ستستغرق يومين.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر اليوم الاثنين، الذي تحتجزه "حماس" في غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" في تغريدة على "تلغرام": "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر" وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-05-2025م".

وكانت "حماس "أعلنت أمس الأحد نيتها إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، عيدان ألكسندر، الذي اختطف في 7 أكتوبر 2023.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أن ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما "سيعود إلى عائلته".

وأضاف ترامب: "هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية وإعادة جميع الأسرى الأحياء ورفاتهم إلى أحبائهم".