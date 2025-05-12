عائلات الأسرى الإسرائيليين: تحرير عيدان ألكسندر يضع نتنياهو في موقف محرج

القدس المحتلة/سما/

قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين إن الإفراج عن عيدان ألكسندر بموجب ترتيب تم بين "حماس" وواشنطن، يمثل اختبارا حاسما لمدى التزام القيادة الإسرائيلية بتحرير مواطنيها.



وأكد المنتدى في بيان له أن "الإفراج المتوقع عن عيدان يُظهر أن القائد الحازم هو من يفي بالتزامه تجاه شعبه"، دون أن يذكر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتقد أنه كان له دور في الترتيب.



ودعا المنتدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استغلال الزخم الذي خلقه هذا التطور الإيجابي، من أجل التوصل إلى انفراجة في المفاوضات الجارية بشأن الرهائن المتبقين لدى حماس.

وأضاف البيان موجها حديثه إلى نتنياهو: "رئيس الوزراء، أين التزامك تجاه الرهائن الثمانية والخمسين الذين لا يزالون محتجزين؟ هل ستتخذ القرار التاريخي وتعيدهم جميعًا، مما يتيح للمجتمع الإسرائيلي فرصة للتعافي؟ أم أنك ستواصل إهدار الوقت والتهرب من المسؤولية، على حساب تمزيق النسيج المجتمعي الإسرائيلي، والتسبب بمزيد من الأذى للرهائن، وعرقلة إمكانية استعادة رفات من قُتلوا؟".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت حركة "حماس" أنه "سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والحامل للجنسية الأمريكية كذلك عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة".

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بدورها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل لم تكن مطلعة على مفاوضات الولايات المتحدة وحماس بشأن إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

وتعليقا على إعلان حماس قال مكتب بنيامين نتنياهو إن واشنطن أبلغت تل أبيب بنية الحركة الإفراج عن المختطف دون مقابل أو شروط.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، يوم الجمعة، أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

في حين لوّحت إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة في حال غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة بعد زيارته المرتقبة دون تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، بهدف تكثيف الضغط على حماس وفرض شروط ميدانية جديدة.