هيئة البث: سقوط صاروخ حوثي في السعودية استهدف "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل وسقط في السعودية، تزامنا مع هبوط طائرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في إسرائيل.



وذكرت هيئة البث أن الحوثيين أطلقوا صاروخا على إسرائيل أخطأ هدفه وسقط في الأراضي السعودية.



وأضافت: "أطلق الحوثيون، صباح اليوم الاثنين، صاروخا تجاه إسرائيل، أثناء هبوط الطائرة التي كانت تقل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في مطار بن غوريون".

وأردفت: "فشل الصاروخ في الطيران ويبدو أنه سقط في الأراضي السعودية".

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن عملية الإطلاق جاءت صباح اليوم، بعد أن أصدر الليلة الماضية، إشعار إخلاء استثنائي للموانئ البحرية الثلاثة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وبحسب التقارير فإن الحوثيين أخلو موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بعد وقت قصير من الإعلان، لكن من غير المعروف متى سيحدث الهجوم.