مبعوث ترامب يتوجه إلى "إسرائيل" برفقة والدة الأسير المزمع إطلاق سراحه اليوم من قبل "حماس"

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر توجهه إلى إسرائيل مع والدة الأسير الإسرائيلي الأمريكي لدى "حماس" عيدان ألكسندر، تمهيدا لاستعادته من الحركة.

ونشر المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن تغريدة على موقع "إكس" فجر اليوم الاثنين كتب فيها: "أتوجه إلى إسرائيل مع والدة عيدان ألكسندر لحضور استعادة ابنها من حماس".

وأضاف "أشكر الرئيس ترمب على التزامه بإعادة جميع الأمريكيين إلى ديارهم".

وكانت "حماس" أعلنت يوم الأحد إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، عيدان ألكسندر، الجندي الإسرائيلي الأمريكي الذي اختطف في 7 أكتوبر 2023.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أن ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما "سيعود إلى عائلته".

وأضاف ترامب: "هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية وإعادة جميع الأسرى الأحياء ورفاتهم إلى أحبائهم".

ومن المقرر إطلاق سراح الأسير ألكسندر يوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع.

وكان مسؤول أمريكي صرح لموقع "أكسيوس" بأن آدم بوهلر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، سيسافر إلى إسرائيل برفقة والدي ألكسندر.

وأفاد موقع "أكسيوس" أن إسرائيل لن تطلب منها إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح ألكسندر، بل سيتعين عليها الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار ووقف تحليق الطائرات المسيرة فوق غزة للسماح لألكسندر بمغادرة القطاع بسلام.

وصرح بوهلر، لـ"رويترز" بأن إطلاق سراح ألكسندر المخطط له يعد "خطوة إيجابية إلى الأمام"، وطالب "حماس" أيضا بإطلاق سراح جثث أربعة أمريكيين آخرين لقوا حتفهم في الأسر بغزة.