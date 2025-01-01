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حسين الشيخ: حماس جزء من النظام السياسي الفلسطيني ولا يمكن إقصاؤها

الإثنين 12 مايو 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: حماس جزء من النظام السياسي الفلسطيني ولا يمكن إقصاؤها



رام الله/سما/

صرح نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ بأن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن حماس جزء من النظام الفلسطيني.


وقال في تصريحات لوسائل إعلام عربية: "الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة"، معربا عن أمله في أن "تقوم حركة 'حماس' أيضاً بإجراءات جريئة تؤدي إلى إنهاء الحرب".

وأضاف الشيخ: "حركة حماس هي جزء من الشعب، ولا يمكن استبعادها من الحياة السياسية. على حماس تغيير سياستها لتصبح جزءا من نظامنا السياسي"، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تجري حوارا مع الحركة.

وأوضح نائب الرئيس: "أفضل طريق الآن لإنشاء الدولة الفلسطينية هو المقاومة السلمية لإسرائيل، وليس الكفاح المسلح. نحن نتفاوض مع إسرائيل للحصول على حقوقنا وإنشاء دولتنا. أولويتنا هي تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه". وأكد قائلا: "لن نقبل بأي بديل لحكم السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا دموية بدعم أمريكي على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف مواطن وإصابة ما يزيد عن 100 ألف آخرين.

ومنذ 2 مارس 2025، لم يصل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث قررت إسرائيل إغلاق جميع المعابر. وفي 18 مارس، استأنفت القوات الإسرائيلية العمليات القتالية في القطاع، حيث شنت ضربات مكثفة، مما أدى إلى إنهاء وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في يناير 2025.

وعلق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك برفض حماس للمقترحات المقدمة في المفاوضات من قبل الوسيط والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، مؤكدا أن هدف العملية في غزة هو تحرير جميع الأسرى.

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