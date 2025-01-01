قطر تعلق على التقارير حول قبول ترامب "طائرة" للاستخدام الرئاسي لاحقا هدية من الدوحة

الدوحة/سما/

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لقبول طائرة بوينغ 747-8 فاخرة من العائلة الحاكمة في قطر، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.



وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرة قد تُستخدم مؤقتًا كطائرة "إير فورس وان"، مشيرين إلى أنها قد تُحول لاستخدام الرئيس خلال فترة ولايته الثانية.

وذكرت شبكة "ABC News" أن ترامب سيستخدم الطائرة كوسيلة تنقل رئاسية حتى قرب مغادرته منصبه في يناير 2029، لتُنقل لاحقا ملكيتها إلى مؤسسة مكتبته الرئاسية، التي لا تزال قيد التخطيط.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الإعلان عن قبول الطائرة سيتم خلال زيارة ترامب لقطر، ضمن جولة تشمل أيضا السعودية والإمارات، وتُعد أول جولة خارجية له في ولايته الثانية.

من جهتها، الحكومة القطرية أقرت بوجود مناقشات مع الجانب الأمريكي بشأن نقل الطائرة، لكنها نفت أن تكون "هدية"، وأوضحت أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد.



وبعد تداول الخبر، أصدر علي الأنصاري، الملحق الإعلامي القطري، بيانا قال فيه إن التقارير عن تقديم الطائرة كهدية "غير دقيقة".

وأوضح الأنصاري أن عملية النقل لا تزال قيد الدراسة بين وزارتي الدفاع في البلدين، وتخضع حاليا للمراجعة القانونية، مؤكدا أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.