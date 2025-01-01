  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قطر تعلق على التقارير حول قبول ترامب "طائرة" للاستخدام الرئاسي لاحقا هدية من الدوحة

الإثنين 12 مايو 2025 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلق على التقارير حول قبول ترامب "طائرة" للاستخدام الرئاسي لاحقا هدية من الدوحة



الدوحة/سما/

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لقبول طائرة بوينغ 747-8 فاخرة من العائلة الحاكمة في قطر، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.


وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرة قد تُستخدم مؤقتًا كطائرة "إير فورس وان"، مشيرين إلى أنها قد تُحول لاستخدام الرئيس خلال فترة ولايته الثانية.

وذكرت شبكة "ABC News" أن ترامب سيستخدم الطائرة كوسيلة تنقل رئاسية حتى قرب مغادرته منصبه في يناير 2029، لتُنقل لاحقا ملكيتها إلى مؤسسة مكتبته الرئاسية، التي لا تزال قيد التخطيط.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الإعلان عن قبول الطائرة سيتم خلال زيارة ترامب لقطر، ضمن جولة تشمل أيضا السعودية والإمارات، وتُعد أول جولة خارجية له في ولايته الثانية.

من جهتها، الحكومة القطرية أقرت بوجود مناقشات مع الجانب الأمريكي بشأن نقل الطائرة، لكنها نفت أن تكون "هدية"، وأوضحت أن أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد.


وبعد تداول الخبر، أصدر علي الأنصاري، الملحق الإعلامي القطري، بيانا قال فيه إن التقارير عن تقديم الطائرة كهدية "غير دقيقة".

وأوضح الأنصاري أن عملية النقل لا تزال قيد الدراسة بين وزارتي الدفاع في البلدين، وتخضع حاليا للمراجعة القانونية، مؤكدا أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.

الأكثر قراءة اليوم

‌‏نتنياهو: حماس قد تطلق سراح عيدان الكسندر كـ "لفتة" لترامب

هآرتس: اليوم الساعة الثامنة مساءً سيفرج عن "عيدان" وهذه شروط إسرائيل للبدء بمفاوضات وقف الحرب على غزة

اتصالات فلسطينية نشطة مع دول عربية مؤثرة قبل زيارة ترامب.. هذا هو الهدف منها

"معاريف" : ويتكوف يلجأ لطوني بلير لطلب المشورة في سبل إنهاء حرب غزة

أهداف عملية "عربات جدعون": تهجير الفلسطينيين نحو مصر وإقامة غيتوهات عنصرية

يديعوت: هكذا يمنح نتنياهو إيران وحماس ما تريدانه ويفوت “الفرصة السعودية”

ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية

الأخبار الرئيسية

كيف خدع عملاء «حماس» المزدوجون أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر؟

مسؤول أميركي : سندخل بمفاوضات فورية حول اتفاق شامل بغزة بعد إطلاق سراح "ألكسندر"

ترامب يشيد بقرار حماس إطلاق سراح أميركي: خبر تاريخي ويجب انهاء الحرب الوحشية بغزة..

"معاريف" : ويتكوف يلجأ لطوني بلير لطلب المشورة في سبل إنهاء حرب غزة

أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج عن عيدان ألكسندر اليوم الإثنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية