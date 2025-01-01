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ترامب يشيد بقرار حماس إطلاق سراح أميركي: خبر تاريخي ويجب انهاء الحرب الوحشية بغزة..

الإثنين 12 مايو 2025 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يشيد بقرار حماس إطلاق سراح أميركي: خبر تاريخي ويجب انهاء الحرب الوحشية بغزة..



واشنطن / وكالات /

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، بقرار حركة حماس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي، عيدان ألكسندر، المحتجز في غزة، واعتبره "خبرا تاريخيا".

وأعرب ترامب عن أمله بإطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء القتال في غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي"، واصفا الإفراج عن الأسير بأنه "بادرة حسن نية"، ومضيفا "نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي".

ووجه ترامب الشكر إلى كافة الوسطاء في هذه الصفقة، وخاصة مصر وقطر.


وأعلنت حركة حماس، الأحد، أنها ستفرج عن الجندي الإسرائيلي الأميركي، ألكسندر، وذلك بعيد إعلان مسؤولين فيها إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، تناولت وقف النار، وإدخال مساعدات إلى غزة.

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