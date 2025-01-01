نداء استغاثة عاجل من أهل غزة المنكوبة إلى قادة وزعماء العالم العربي

غزة /سما/

إلى قيادة بلاد الحرمين الشريفين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية،

نحن، أهل غزة المنكوبة، نرفع إلى جلالتكم وفخامتكم صرخاتنا من قلب الموت والجوع والحصار.

لقد فتك بنا الجوع والعطش والمرض، فضلاا عن الموت الذي يتربص بنا، دون تمييز بين طفل أو امرأة، شيخ أو

شاب.

لقد مضى على حرب الإبادة ما يزيد على تسعة عشر شه ًرا، ذقنا خلالها ألوان العذاب والموت، بما تعجز صحائف

التاريخ عن توثيقه.

ومنذ أن تنكرت دولة الاحتلال للاتفاقيات الموقعة برعاية الأشقاء في مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة

الأميركية، ونحن نشهد حملة تجويع ممنهجة وحصار خانق.

لم يُسمح، منذ أكثر من شهرين، بدخول قطرة ماء، ولا حبة دواء، ناهيك عن باقي الاحتياجات المنقذة للحياة.

لقد بلغ بنا الحال في غزة درجة من التجويع المتعمد — الذي يُعد وفق كل الشرائع والقوانين جريمة حرب وفعل

إبادة مكتملة الأركان — حتى أصبح الناس عاجزين عن تحمل الجوع والعطش والخوف في آن واحد.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إننا نستصرخ ضمائركم في هذا الظرف العصيب أن تقفوا معنا بالدعم، والإسناد، والإغاثة العاجلة، قبل فوات

الأوان.

نستحلفكم بالله، ثم بصوت أطفالنا الجوعى، ونسائنا المعذبات، وشيوخنا الذين لم يعودوا قادرين على تحمل مشقة

الحياة، أن تغيثونا بوقف الإبادة، وفتح المعابر، وتسيير قوافل الإغاثة فو ًرا.

نناشد فيكم الأصالة، والعروبة، ووحدة الدم والمصير، أن تبادروا إلى تشكيل وفد وزاري وبرلماني عربي ودولي،

لزيارة غزة ضمن قوافل إغاثية ضخمة تنقذ ما تبقى، والعمل على وقف العدوان، وإنهاء الحرب، والانسحاب

الشامل، وإعادة الإعمار وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي الختام،

كلنا أمل ورجاء أن تُصغوا لنداء استغاثة أطفالنا ونسائنا، فلا تتركونا وحدنا في هذا الجحيم.

المعذبون في غزة

التوقيع

.1محمد احمد ابو سعدة / استاذ جامعي

.2سعيد أحمد النمروطي/ أستاذ جامعي

.3م. بلال كمال الفرا

.4تحرير احمد محمد مرتجي .5إحسان علي قاسم الفرا

.6هاني ربحي عبد العال

.7طلعت شاكر دحلان

.8احمد محمد جمعة ابو بكره

.9مروة فخري المصري

.10محمد صلاح مرتجى

.11محمد احمد هاشم شبلاق

.12د. محمد خليل أبو سعده. محامي

.13خليل ابو شمالة. مستشار اعلامي

.14محمود مطر أحمد بريكة

أ. حجازي نصر ابو شنب / عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية خانيونس

.15د. رياض عبدالكريم عواد

.16أ . محمد زياد خليل الخالدي

.17أحمد إسماعيل الحطاب

.18د. حسام الدجني

.19اسلم محمد مصطفى الشندغلي

.20د اكرم رضوان / استاذ جامعي

.21أنور صلاح عطاالل

أ. احمد ابو مصطفى_ مستشار قناة طلائع فلسطين

.22عمر مصطفى حمش _ كاتب فلسطيني

.23احمد جمال نصر

.24محمد رياض محمد ابو قاسم -محاضر جامعي

.25مصطفى لقان _ كاتب و شاعر

.26عمر وائل جبر حجو

.27حنفي محمود ابو سعدة .

.28د. عماد الدين عبدالل الاخرس (طبيب اسنان )

.29عماد محمد حرزالل

.30م. راني حسن أبوسمرة - مهندس

.31د. رشيد عادل عبدالل محسن (طبيب اسنان)

.32د. أسامة محمد عبد الهادي زيدان

.33د. محمود حمزة عثمان الفرا

.34عبد السلام زقوت مهندس

.35م. سامي تحسين البايض

.36د. نبيل كمال رزق الفرا

.37محمد حمزة عثمان الفرا

.38عدنان سليمان العبادله

.39مهند كامل عبد اللطيف الفرا

.40د.منال خميس جراد

.41د. ياسر احمد شاهين . أكاديمي وخبير مالي

.42خليل إبراهيم كساب شراب

.43محمد أحمد محمد الذهبي/ صحفي

.44محمود أحمد سليم الكحلوت

Dr.Semir Ferraoglu .45

.46هاني فايز أبو عكر / ناشط سياسي

.47د. أيمن الرقب

.48د.علي احمد منصور

.49د . عمير يحيي الفرا استاذ جامعي .50أحمد محمد سليمان الفرا

.51د.عبدالل محمد محمود خطاب (طبيب اسنان )

.52د. علي حسن أبو رزق/ كاتب وصحفي

.53د.م.خميس خليل محمد خلف

.54حربي حسن حامد دراغمه محاضر جامعي

.55أسامة حسن صباح -محامي و محاضر جامعي

.56محمد مهدي الرقب

.57نور الدين معين زقوت _ مهندس معماري وفنان تشكيلي

.58ا.د.سالم احمد صباح

.59د. أحمد روحي صالح عواجة

.60م. محمد همام سليم شراب

.61م أيمن محمدجمعه الدحدوح

.62عزام سلمان ابويوسف استشاري طب الأسنان

.63د . م. سليمان رمضان شعبان وافي/ أكاديمي جاامعي

أ. نرمين ابراهيم حسين أبو هنا

.64أ.د نادر جواد النمرة - أستاذ جامعي واستشاري هندسي

.65د. رضوان خالد حسين حلاوين

.66خطاب محمد عبد الكريم شهاب

.67ايناس إبراهيم عبد الكريم المشهراوي

.68سوزي جاد عوني الڜوا

.69سامى خليل سليم النجار

.70عايشة عبدالحميد محمد بحر

.71سعد الدين سيد الاطبش

.72أحمد محمد ابو عساكر

.73إسلام ثابت احمد الخطيب

.74ياسر أحمد حسن أبو رمضان

.75سها إبراهيم عبد الكريم المشهراوي

.76ا.خالد محمد المصري/ناشط سياسي

.77أبو أسامة القدومي

.78د. طارق يوسف ابو العجين

.79د. رائد حسن سليمان العبادلة

.80د. نائل ماهر شلط عميد كلية القانون في جامعة فلسطين

Drkhaled abuelqumsan .81

أ. د. ماهر حامد محمد الحولي أستاذ جامعي

.82محمد فايق عبد العزيز عزيز / استاذ جامعي

.83فاطمة عبدالكريم خميس الرباعي

.84أ.تامر نبيل سليم غياضة

.85محمد موسى شبات. بروفسور

.86د. خالد محمد محمد عيسى/ اكاديمي

.87عبدوصبحي عبدو الشاعر

.88د.سامر احمد موسى

.89د. محمد بدر - صيدلي

.90يقين بهائي شراب

.91د. رضوان صالح محمد ابو حصيرة

.92د.أحمد حسين المشهراوي _ أكاديمي جامعي

.93مرام حسين محمد الفرا

.94م. أحمد سهيل أبو عبدو .95نبيل صبري رباح فرج الل

.96أحمد جمعة مصصفى عبد الجواد. أستاذ جامعي

.97سعيد سهيل هاشم شبلاق

أ. محمد سالم الأسطل

.98منير رمضان الجاروشة

.99م. فاتن ابوشمالة

.100شعبان عبد المجيد حماد الفرا

.101محمد رفعت نبيل الرديسي - تاجر

.102محمد عمران الدبش

.103محمد صبحى محمود الشاعر

.104د عبدالحكيم احمد شهاب

.105يحيى محمد الزعنون

.106احمد شعيب مقاط_ مهندس بلدية جباليا

.107علية عبد الرزاق المشهراوي

.108يحيى ابىاهيم محمود الغلبان

.109همسة محمد يوسف كريم

.110د سعدي موسى سعدي عطاالل

.111حسام سليمان داود ابو ريا

.112م اسامة احمد النجار عضو نقابة مهندسين ونقابة المدربين

.113د. حامد خليل محمد الحلبي أكاديمي ومدير مؤسسة الملتقى المدني في غزة

.114دينا وليد بهجت إسماعيل وزارة شؤون المرأة

أ. عبد العزيز توفيق حمدونه مستشار قانوني

Essam z Adwan (SOS) .115

.116وسام خليل سعدي عاشور

.117يحيى رشدي السراج - رئيس بلدية غزة

.118سعديه عوده. فريح العواوده

.119حسن نادر أحمد شريتح

.120ارادة بلال كمال الفرا

.121عصام حلمي حماد

.122محمود حربي السويركي

.123محمد ابراهيم مقداد استاذ جامعي

.124سالم سليمان سالم حمد (صحفي )

.125أحمد إسماعيل جراد الفرا

.126حمدان بن مصطفى بن احمد الفرا

.127هبة الفرا

.128د. احمد نورالدين خليل الفرا

.129م. عماد حماد محيسن

.130د.محمد فوزي العقاد

.131ياسين محمد الأسطل - معماري ومخطط حضري

.132م هاني محمد الأغا

.133ميادة عبدالحميد عواد زعرب

.134دكتور مهندس محمود أبراهيم/ أستاذ محاضر

.135سناء حسام الدين الميقاتي

.136م.يحيى ابو عبيد

.137فاطمه اسحاق.

.138انور محمد احمد عطالله

.139إبتسام حافظ صوالحة .140د.ص. علاء حمزة الفرا

.141ختام محمد حرب

.142ساميه حمزه الفرا- دكتوره

.143محمد سعيد الرصاصي

.144علاء الدين فؤاد عبيد

.145م سالم محمد سالم الفرا

.146خديجه الشريف

.147المعتصم بالله أشرف شقفة

.148د.مرفق حمدى حافظ الفرا

.149د علاء الدين حسين المبحوح

.150احمد موس ابراهيم ابوفياض / باحث ومحلل سياسي

.151ناصر يحيى ابو العون

.152عاهد عبدالمالك عابد ابو شهله

.153عبله نبهان

.154د. عبدالكريم مصطفى جودة

.155محمد يوسف العويطي

.156هداء ابراهيم شعبان الدحدوح

.157باسم محمد رأفت العشي

.158د/حسن محيسن

Mohamed Sherif Mohamed .159

.160د مصطفى الطيب

.161عبد الرحمن عبد الهادي أحمد

.162لمياء احمد الراعي

.163م عماد اسماعيل مطر

.164اسامه حسونه عبدالسلام حسونه

.165سعاد علي سعيد

.166سعيدة بولاعلام

.167هنية سعيدي

.168فاطمة علي حسين بن شهاب

.169ايمان عبد القادر خطيب

.170دكتور رامى اديب يوسف شراب

.171مروان فضل عبد المالك الفرا معلم

.172المعلمة/رباب أبو منديل

.173أحمد عبد العبادي

.174حازم فرج اسليم

.175عصام بشير الحلاق

.176عطاف محمد ثالح معلمه متقاعده

.177ا.غادة رفيق حمدي الفرا

.178عبير احمد حسني ابو غوش

.179م.منيب الديك

.180نعمات خميس محمد حمدان/ مديرة مدرسة

.181وفاء سهيل مراد الغندور /معلمة

.182مها نمر معلمة

أ. بسام فؤاد اسماعيل سلمان

.183سليمان محمود سلمي أبو سماحة.مشرف تربوي

.184د. فداء الفرا دكتوراة أصول دين

.185د.آمال كمال الفرا .186حسن سليمان محمد أبو عبيدة

.187أ.اسلام محمد القدرة

.188د.سناء محمد عطا وادي. أستاذة جامعية

.189دينا علي كامل الفرا

.190ريم احمد محمد الفرا/ مهندسة

.191مايسة محمد زكى ( طبيبة بشرية)

.192نهايه شحاده الصالحي معلمه

.193أم عبدالملك صيام

.194ا.زياد عادل ابسيد ( محاضر جامعي ). بريطانيا

.195فاطمة محي الدين حجازي اللوح( معلمة فيزياء)

.196عبدالناصر نظير عبدالل مهنا

.197رياض سلمان محمد الفرا

.198منيرة مروان توفيق النجار

.199وفاء سعد الحشاش

.200خالد الحامد

.201د احمد مجيديلة

.202اكرام بن يعيش استاذة جامعية

.203زهير بناني الخير

.204أستاذ باحث عزالدين حفيظ

.205عبد الل الهيات

.206صفاء سليمان رشيد ابو جريبان

.207علي العامري

.208عيسى الوادي مهندس كهرباء

.209رحوتي الغالي

.210خديجة الإدريسي (أستاذة فيزياء) المغرب

Mohammed Qettari .211

.212محمد الفرا (تونس)

.213عبد الملك العمراني

.214عادل الفروري

.215محمد نوروزی

.216بشرى علي بايدة

… .217