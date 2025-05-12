أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج عن عيدان ألكسندر اليوم الإثنين

غزة/سما/

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، اليوم الإثنين، عبر تغريدة له على (تليجرام) موعد الإفراج عن الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.



وقال أبو عبيدة في تغريدته "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير "عيدان ألكساندر" وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-05-2025م".

وأمس، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه سيطلق سراح ألكسندر، إثر اتصالات أجرتها الحركة مع الإدارة الأميركية في الأيام الماضية.



ونقل موقع (أكسيوس) الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من القطاع كما أن إسرائيل ستطبق وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مناطق معينة من غزة.



بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر قوله إن إسرائيل تستعد لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي اليوم الاثنين، وتوقع أن يكون ذلك بين الساعة 8 صباحا و8 مساء.



وقال مصدر لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الاستعدادات لاستقبال ألكسندر اكتملت وتم التواصل مع الصليب الأحمر لاستلامه، فيما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش تلقى تعلميات بوقف إطلاق النار بغزة بدءا من منتصف نهار اليوم لتسهيل عملية تسليم الأسير من القطاع.



من جهته، نشر المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر صورة داخل الطائرة التي ستقله إلى إسرائيل يؤكد فيها سفره مع والدة الأسير عيدان ألكسندر لتسلمه والعودة به إلى أسرته بعد الإفراج عنه.



ووفقا للمصدر الذي تحدث إلى "أكسيوس"، فإن حماس لن تحصل على أي مقابل لإطلاق سراح عيدان.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين إن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى مع حركة حماس، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير عيدان ألكسندر.



وأكد المكتب أن المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة.



ونقل المكتب عن نتنياهو قوله إن "إطلاق سراح عيدان المتوقع دون مقابل هو بفضل سياسة مكثفة اتبعناها بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والضغط العسكري"، مضيفا "نمر بأيام حاسمة وأمام حماس صفقة من شأنها أن تمكّن من الإفراج عن أسرانا".



وقال مصدر لـ(هآرتس) إن إسرائيل تشترط للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب إطلاق سراح نصف الأسرى أحياء وأمواتا.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن حركة (حماس) تلقت تأكيدات من أحد الوسطاء بأن إطلاق سراح ألكسندر سيقطع شوطا طويلا مع الرئيس الأميركي، وأشارت إلى أن الحركة تأمل أن يكون إطلاق سراح الأسير الأميركي الإسرائيلي كافيا لإقناع ترامب بالضغط على نتنياهو لقبول صفقة.



ويأتي إطلاق سراح ألكسندر -الذي يُعتقد أنه آخر أسير أميركي على قيد الحياة في غزة- قبيل زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط بدءا من غد الثلاثاء.



وقال ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ممتن لجميع الأطراف المشاركة في اتفاق إطلاق سراح ألكسندر، واصفا الإفراج عن الأسير بأنه "بادرة حسن نية" ومضيفا "نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي".