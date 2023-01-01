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الامم المتحدة: الموت جوعا يترصد 2.1 مليون مواطن في قطاع غزة

الإثنين 12 مايو 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة: الموت جوعا يترصد 2.1 مليون مواطن في قطاع غزة



غزة /سما/

 مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أسابيع، لا سيما وأن حياة 2.1 مليون مواطن في قطاع غزة على المحك.

وأكد المكتب الأممي عبر موقعه الرسمي، أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة شهره الثالث.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن أكثر من 9 أسابيع مرت على حصار غزة الذي تمنع إسرائيل فيه دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية.

وأضافت أنه كلما طال أمد هذا الحصار ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يُحصى من الناس.

وأكدت الوكالة الأممية أن آلاف الشاحنات التابعة لها جاهزة للدخول، مشيرة إلى أن فرقها في غزة مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التسليم.

وفي السياق، أظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الاصطناعية أن ما يقرب من 81% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة شهدت انخفاضا كبيرا في المحاصيل الزراعية.

وقال التقرير الأممي إن تدمير الأراضي الزراعية نتج عن عمليات القصف والتجريف جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي دخول جميع المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع، والتي يعتمد المواطنون بشكل كامل عليها للبقاء.

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