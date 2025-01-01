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الاحتلال: وقف إطلاق النار بدءا من 12 ظهرا لاستعادة الجندي "عيدان"

الإثنين 12 مايو 2025 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: وقف إطلاق النار بدءا من 12 ظهرا لاستعادة الجندي "عيدان"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الاسرائيلي تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في غزة بدءا من 12 ظهرا للتمكن من استعادة الاسير عيدان ألكسندر.

ومن المنتظر أن تفرج حركة حماس عن المحتجز الأمريكي مزدوج الجنسية، ألكسندر عيدان، في بادرة حسن نية تجاه ترامب، ضمن مفاوضات إعادة فتح المعابر وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

في السياق، قال المبعوث الأميركيّ، ستيف ويتكوف، في تصريحات أدلى بها لـ"إن بي سي": "سنتسلم ألكسندر على الأرجح، بعد مفاوضات مطوّلة مع العديد من الأشخاص الذين نشكرهم".

وأضاف ويتكوف أن "إطلاق سراح ألكسندر بادرة حسن نية، تجاه الرئيس ترامب، وهذه لحظة مهمة يعود الفضل فيها للرئيس".

وأوضح المبعوث الأميركيّ أنه "سأسافر لإسرائيل، لتأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر"

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