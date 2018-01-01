الكشف عن هدية العائلة المالكة القطرية للرئيس الاميركي خلال زيارته للمنطقة..

الدوحة / سما /

ستقدم العائلة المالكة القطرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة جامبو فاخرة ومجهزة تجهيزا جيدا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي الأمريكية الاحد.

وهذه هي أغلى هدية قدمتها حكومة أجنبية إلى الولايات المتحدة على الإطلاق.وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن الطائرة التي تحمل اسم "مملكة السماء" ستُمنح للقوات الجوية الأميركية، وستكون تحت تصرف الرئيس حتى نهاية ولايته، وبعد ذلك ستنتقل ملكيتها إلى جمعية مكتبة ترامب الرئاسية.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الهدية سيتم الأسبوع المقبل خلال زيارة ترامب إلى قطر.وأطلق على الطائرة، وهي من طراز بوينج 747-8، لقب "القصر الطائر"، وتبلغ قيمتها 400 مليون دولار. وبحسب التقرير، سيُطلب من القوات الجوية الأميركية تحمل تكاليف إضافة معدات أمنية حتى يمكن استخدام الطائرة كطائرة رئاسية مثل طائرة الرئاسة 1.

وقالت مصادر لـ«إيه بي سي نيوز» إن المحامين في مكتب مستشار البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية قدموا رأيا قانونيا لوزير الدفاع الأميركي بيت هاسيغاوا في هذا الشأن، جاء فيه أن استلام الطائرة كهدية للجيش الأميركي وتسليمها لاحقا إلى مكتبة ترامب الرئاسية لا يشكل جريمة رشوة أو انتهاكا للحظر الدستوري على أي مسؤول في الحكومة الأميركية من قبول الهدايا «من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية».

وقالت مصادر لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية إن المدعية العامة بام بوندي وكبير محاميي ترامب في البيت الأبيض ديفيد وارينغتون خلصا إلى أنه "من المسموح به قانونا" أن يكون التبرع بالطائرة مشروطا بنقل ملكيتها إلى مكتبة ترامب الرئاسية قبل نهاية ولايته.

تشمل الطائرات الرئيسية التي يستخدمها ترامب طائرتين جامبو من طراز بوينج 747-200 قديمة تعمل منذ عام 1990. في عام 2018، تم توقيع عقد لاستبدالهما بطائرتين من طراز بوينج 747-8، وهو طراز الطائرة التي ستقدمها قطر للرئيس. ولم يكن من المفترض أن تدخل الطائرات الخدمة قبل عام 2029، لكن تم تقديم الموعد لمدة عامين بسبب ضغوط من ترامب ورجل الأعمال الملياردير المقرب منه، إيلون ماسك.