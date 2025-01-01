56 يوما على عودة الحرب على غزة .. شهداء بالعشرات بخان يونس ومجزرة بمركز إيواء في جباليا البلد

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٥٦ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

واستهدف جيش الاحتلال خيام النازحين بخان يونس وارتكب مجزرة في مركز إيواء بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ان أربعين شهيدا ارتقوا في غارات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة منذ فجر الأحد.

غزة وشمال القطاع

واستشهد ستة عشر مواطنا واصيب اخرون في استهداف الاحتلال فصلين داخل مدرسة فاطمة بنت اسد بجباليا البلد شمال قطاع غزة .

وحسب مصادر فلسطينية فقد قصفت طائرات الاحتلال المدرسة في المرة الاولى ما اسفر عن سبعة شهداء قبل معاودة قصفها ما رفع العدد بشكل كبير.

وكان الفتى ادهم الاميطل استشهد وأصيب آخر في عزلة عبّد ربّه شرق مخيم جباليا.

وفي غزة واصل جيش الاحتلال تدمير المنازل بحي الشجاعية.

واصيب ثلاث مواطنين برصاص مسيرة إسرائيلية قرب مسجد "الشيخ عبدالله الأيبكي" غرب حي التفاح بغزة.

واستشهد بغزة خلال الأربع وعشرين ساعة ثلاثة مواطنين بينهم إبراهيم خليفة وابنته شام في حي الزيتون جنوب شرق المدينة فيما ارتقى المواطن الثالث شمال المدينة.

وسط القطاع

واستشهدت الفتاة ريماس سمير عبيد في قصف إسرائيلي استهدف مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين في غارات متفرقة على المنطقة الوسطى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

جنوب القطاع

وظلت خيام النازحين عرضة للقصف الاسرائيلي بخان يونس التي ارتقى بها ١٦ مواطن خلال ٢٤ ساعة.

واصيب اربعة مواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في مدينة أصداء، شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة رفح، يُسمع صداها في جميع أنحاء قطاع غزة، بالتزامن مع نسف منازل سكنية.

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ١٩ شهيدا احدهم انتشال و ٨١ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٨٢٩ شهيدا و ١١٩٥٥٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٧٢٠ شهيد ٧٥١٣ اصابة).