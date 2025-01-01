مصدر: تركيا لعبت دور الوسيط بين واشنطن وحماس لتحرير عيدان ألكسندر

أنقرة/سما/

قال مصدر دبلوماسي في أنقرة لمراسل نوفوستي إن تركيا لعبت دور الوسيط بين حركة حماس والولايات المتحدة بهدف إطلاق سراح الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.



وأضاف المصدر: "لعبت تركيا دور الوسيط بين حماس والولايات المتحدة منذ بداية الجهود في عملية إطلاق سراح المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر. وبدون ممارسة أي ضغوط على حماس، أوضحت تركيا أهمية هذه الخطوة لخلق أجواء الثقة بين واشنطن وغزة. ومن جانبها شددت واشنطن على أهمية اتخاذ حماس مثل هذه الخطوة لإظهار حسن نيتها في إقامة سلام دائم".

ووفقا للمصدر، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات مع حركة حماس الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة لتأمين إطلاق عيدان ألكسندر.

وقال إن "هذه القضية كانت من الأولويات في أجندة لقاءات هاكان فيدان مع ممثلي حماس في إسطنبول وأنقرة والدوحة في الأسابيع الأخيرة".



في وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أنه "سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والحامل للجنسية الأمريكية كذلك عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة".

وأكدت الحركة "استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، يوم الجمعة، أن آلية أمريكية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.