  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البابا ليو الرابع عشر يدعو لوقف الحرب على غزة

الأحد 11 مايو 2025 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
البابا ليو الرابع عشر يدعو لوقف الحرب على غزة



الفاتيكان/سما/

دعا البابا ليو الرابع عشر اليوم، الأحد، إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى الاسرائيليين المحتجزين في القطاع، وإلى سلام "عادل ودائم" في أوكرانيا.

وحضّ في عظة ألقاها من على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس، حيث احتشد عشرات الآلاف لمتابعة بعد تلاوته أول صلاة منذ انتخابه، "كبار المسؤولين في العالم" على وقف الحروب.

في غضون ذلك، يخطط الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للمشاركة في المراسم الرسمية لتنصيب البابا الجديد، بادعاء أنه بذلك "يفتح صفحة جديدة" بين إسرائيل والفاتيكان، حسبما ذكر موقع i24NEWS.

يشار إلى أن السفير الإسرائيلي في الفاتيكان، الذي يعتبر مستوى دبلوماسي منخفض، حضر جنازة البابا فرانسيس، التي شارك فيها زعماء دول، بينهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسلفه جو بايدن، اللذي مثّلا الولايات المتحدة.


وجاء ذلك على إثر تصاعد التوتر بين إسرائيل والفاتيكان، وعدم إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكذلك وزارة الخارجية بيانات تعزية بوفاة البابا فرانسيس، بينما كان هرتسوغ المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي أصدر بيان تعزية.

كذلك شطبت وزارة الخارجية الإسرائيلية منشورات في الشبكات الاجتماعية وعبرت من خلالها عن تعزية بوفاة البابا فرانسيس، وبررت الوزارة ذلك بأن البابا فرانسيس انتقد بشدة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وتأكيده على أن إسرائيل تقتل الأطفال وأنها تنفذ جريمة حرب محتملة.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مطلعة : ترمب يلتقي بن سلمان وعباس وعون والشرع في قمة الرياض

الآلاف يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب: إسرائيل تقف أمام "خسارة القرن".

كيانٌ يتفكّك: أعداد المنتحرين بالجيش الاسرائيلي تقفز بحدّةٍ بسبب كوابيس غزة وربع المستوطنين أدمنواالمهدئات والكحول

يومان حاسمان في مفاوضات صفقة الأسرى تزامنا مع زيارة ترامب والعيون على “حماس”..

العملات والمعادن في فلسطين

السفير الامريكي في اسرائيل يهاجم “حماس” ويتهمها بتعطيل صفقة الأسرى ويدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة

مسؤول أمني إسرائيلي: الحرب على غزة قد تستمر لعامين إضافيين حتى نستطيع هزيمة“حماس”

الأخبار الرئيسية

netanyahu-blu-730x438 (2)

يديعوت: هكذا يمنح نتنياهو إيران وحماس ما تريدانه ويفوت “الفرصة السعودية”

نتنياهو لا يريد صفقة.. هذه أبرز الدلائل على نوايا استمرار الحرب في غزة

photo_2025-05-11_15-15-29

إعلانها مُرجَّح خلال 48 ساعة.. مصادر: تفاؤل في أوساط «حماس» بالتوصل لهدنة في غزة

6820a7f04c59b77c633a7de2

قناة أمريكية: خلافات ترامب ونتنياهو تطفو على السطح بسبب غزة وإيران

20250403125459afpp-afp_38yn6zp.h-730x438

لوبي داعم لـ"إسرائيل" في بريطانيا: حصار غزة يسهم في محاربة السمنة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية