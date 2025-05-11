خلال لقائه بوتين.. الرئيس عباس يعرب عن رفضه خطة ترامب بشأن غزة

رام الله/سما/

أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استنكاره الشديد لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة.



وقال عباس في كلمته: "نحن نرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ولا نريد تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" - ونعتبر هذه الخطة غير مقبولة ولذلك رفضناها".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن السلطة "تعارض بشدة" فكرة وضع قطاع غزة تحت الإدارة الأمريكية، وقال: "لا يحق للأمريكيين أو أي أطراف أجنبية أخرى إدارة قطاع غزة - هذه مهمة السلطة الوطنية الفلسطينية فقط، وقد أبلغنا الإدارة الأمريكية موقفنا من هذه القضية".

وبدأ النقاش بين الرئيسين الروسي والفلسطيني حول احتمال نقل سكان غزة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي في فبراير الماضي، اعتقاده بإمكانية إعادة توطين سكان القطاع الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب الإسرائيلية في دول عربية، مشيرا تحديدا إلى مصر والأردن.

ووفقا لترامب، فإن الأمر يتعلق بـ1.5 مليون شخص يحتاجون لإعادة توطين خارج القطاع. وقد قوبل اقتراح الرئيس الأمريكي بردود فعل سلبية من جميع الدول العربية، لكنه عاد في 12 مارس الماضي ليؤكد أن "أحدا لا يطرد الفلسطينيين من غزة".